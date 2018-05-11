У давнину слов’яни вірили в те, що день 11 травня наділений по-справжньому магічною силою. Люди намагалися в цей день збирати березовий сік, який вважався саме зараз цілющим. Таким соком 11 травня і не тільки поїли хворих людей, розраховуючи на їх швидке одужання. З Півдня міг дути дуже теплий вітер, і існувала традиція збирати його в ладанки, а потім вішати такі ладанки на шию хворим людям, що також приносило одужання, згідно існуючих повір’ями. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися зіллями на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.
У давнину свято 11 травня називали по-різному: Максимов день, Максим і Ясон, Максим-березосок. Предки вважали, що в перший день другої травневої декади теплий вітер приносить здоров’я. Тому, його збирали в ладанки. Згодом їх носили на шиї точно так само, як і хрест.
11 травня також був відомий як день, в який намагалися лікувати ольных лихоманками. Для цього використовували кропиву, мати-й-мачуху, березовий сік. Проте хворих попередньо купали в дощовій воді або ж намагалися натирати березневим снігом, спеціально підготовленим для цього, Робилося це тільки в ясну і сонячну погоду, що віщувало повне одужання і довголіття. У негоду ніяких обрядів не проводили — лікування вважалося неефективним.
Що стосується березового соку, то вважали, що це відмінний засіб для лікування набряків, артриту, цинги, анемії, подагрі, фурункульозу. Говорили про те, що найбільш цілющий сік можна отримати 11 травня у верхніх гілках берези, і саме цей напій буде особливо ефективним в лікуванні захворювань.
Говорили, що з 11 травня у дуба бруньки розкриваються.
Народні прикмети на 11 травня
- Чистий схід сонця, а на небі ні хмарини — літо буде сонячним
- В ніч на 11 травня ніч тепла і зоряна — можна розраховувати на багатий урожай
- Південний вітер дме — буде багато гроз влітку, але зате можна буде зібрати багатий урожай
- Якщо погода 11 травня стоїть тепла, а на небі видно зірки, про багатий врожай буде
- Наспівали жайворонки — кажуть, що пора братися за плуг
- Береза розпустилася — прикмета до того, що пора сіяти овес
- Дуб розпустився — настав час для посадки гороху
- 11 травня з’явилися крилаті мурахи — можна починати садити овес
- Зацвіла горобина рано — значить, можна буде зібрати багатий врожаю вівса
- Знизилася температурі до закінчення дощу — прикмета до того, що в найближчі дні погода покращиться
- Пізно цвітуть кульбабки — літо буде засушливим
- Зірки 11 травня сильно мерехтять на світанку — буде дощ найближчим часом
- Метелики сховалися в сараях і будинках — буде вітряно і холодно