ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОБРОПІЛЛЯ ВИЯВИЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ «ЙШОВ ВИКИДАТИ НАБОЇ»

Співробітниками Добропільського відділення поліції був зупинений житель Білецького, який ніс набої до автомату Калашникова. Боєприпаси вилучені, а відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.
Під час профілактичного відпрацювання вулиць м. Білицьке співробітники поліції зупинили для перевірки 43-річного місцевого мешканця. В ході огляду особистих речей чоловіка з’ясувалося, що він має при собі 27 набоїв до автомату Калашникова калібру 7,62 мм.
Власник заборонених предметів розповів, що близько місяця тому він копав металобрухт на околиці міста та натрапив на ці набої. Небезпечні знахідки «залишив собі, а сьогодні вирішив їх викинути». Показання правопорушника будуть перевірені під час досудового розслідування.
Боєприпаси вилучені та направлені на експертизу, а відносно їх власника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає кримінальне покарання до 7 років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області