НАБУ РАССЛЕДУЕТ НОВОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДТЭК

Национальное антикоррупционное бюро расследует импорт неликвидного угля с повышенным содержанием серы компанией ДТЭК.
Как сообщает «Слово и Дело», об этом в пятницу, 11 мая, написал эксперт по энергетике и бывший член НКРЭКУ Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По его словам, производство открыто по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК, которые импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы 3,33% -3,46%, а в тарифах получали «Роттердам плюс».
«Хотя в Роттердаме норма серы – менее 1%», – написал Герус.
Он отметил, что ДТЭК покупала экологически вредный уголь задешево, «прогоняла» его через своего швейцарского трейдера DTEK Trading S.A., повышая цену на 20 долларов за тонну.
«С раздутой завышенной стоимостью уже импортировали в Украину и представляли его всем как «дорогой американский уголь», – написал эксперт.
Герус добавил, что руководители Минэнерго и НКРЭКУ с радостью верили в этот «дорогой американский уголь» и показывали его на презентациях в качестве обоснования, когда снова поднимали тарифы на электроэнергию.
Напомним, в декабре 2017 года Окружной суд Никосии постановил заморозить активы Рината Ахметова на 820 миллионов долларов по делу о приватизации «Укртелекома». Соответствующее решение суд принял 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе правления Родовид банка Денису Горбуненко.
В январе суд Амстердама принял решение заморозить {embed:publication:url:53149:[на территории Нидерландов активы СКМ, «Метинвеста» и ДТЭК, принадлежащих Ринату Ахметову]. Суд вынес соответствующее решение в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который наложил арест на активы Ахметова.