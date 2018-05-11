МИРНОГРАДСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ РОЗШУКАЛИ ЗЛОДІЯ, ЯКИЙ «ВІДДЯЧИВ» ЗА ГОСТИННІСТЬ КРАДІЖКОЮ

Безробітний 19-річний мешканець Мирнограду, повернувшись додому з гостей, згадав, що бачив у господарів мобільний телефон, продавши який можна роздобути грошей. Зловмисник реалізував свій план, але вже наступного дня його було затримано. Відносно крадія відкрито кримінальне провадження.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вночі невідомі вкрали її мобільний телефон. Жінка також розповіла, що напередодні до них у гості приходив знайомий, разом вони розпивали алкогольні напої, а потім провели товариша і лягли спати.
В ході слідчо-оперативних дій правоохоронцями було встановлено, що крадіжку телефону скоїв 19-річний мешканець Мирнограду, який гостив у потерпілої. Затриманий зловмисник зізнався, що пішов на злочин через те, що йому потрібні були гроші.
Так, коли він був в квартирі знайомих, то побачив на холодильнику мобільний телефон. «Вже коли я повернувся додому, у мене виникла ідея вкрасти мобільник та продати його. Вночі я повернувся до знайомих, через отвір у вікні відчинив вхідні двері і зайшов у середину. Всі спали, я взяв телефон і пішов», — розповів злодій. Вранці він продав свою «здобич» за 150 гривень, а от витратити гроші не встиг через та був затриманий співробітниками поліції.
За свої дії правопорушник може потрапити за ґрати на строк до 3-х років. Саме такий термін покарання передбачено ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Також правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до інших аналогічних злочинів.
Покровський відділ поліції
Донецької області