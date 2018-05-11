В МИРНОГРАДІ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ЧЕРЕЗ РЕВНОЩІ «ВКЛАВ» СВОГО ЗНАЙОМОГО НА ЛІКАРНЯНЕ ЛІЖКО

Компанія товаришів розпивала алкогольні напої. Раптом між одним з гостей та власником оселі виник конфлікт, внаслідок якого 36-річний чоловік осколком пляшки вдарив господаря. Із діагнозом «Проникаюче поранення в забрюшну порожнину» потерпілого було доправлено до лікарні. За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них із пораненням невідомим предметом поступив 39-річний місцевий мешканець.
Правоохоронці негайно виїхали до медуставнови. Так, поліцейські з’ясували, що напередодні вдома у потерпілого зібралась компанія товаришів. Всі вони випивали, аж раптом один з гостей почав згадувати старі образи і коли в чоловіка закінчились слова, він вхопив осколок від пляшки і вдарив свого опонента. Побачивши, що в пораненого господаря на місці удару з’явилася кров, гість дався навтьоки. В той час дружина пораненого викликала карету швидкої допомоги і поліцію.
Оперативним шляхом правоохоронці вийшли на слід втікача і вже через дві години його було затримано. Зловмисником виявився 36-річний мешканець с. Новоекономічне, який пояснив, що колись мав стосунки із дружиною потерпілого, пригадав «старе» та через алкоголь не зміг стримати свої емоції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області