Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 ТРАВНЯ

11.05.2018 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  • 330 — Церемонія освячення Константинополя.
  • 868 — Китайський монах виготовив «Алмазну сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.
  • 1693 — Петро I в Архангельську заклав перший російський військовий корабель «Апостол Павло».
  • 1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Palatinate до Північної Америки.
  • 1811 — У Сіамі (Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанґ і Енґ Бункери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».
  • 1860 — Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.
  • 1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.
  • 1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.
  • 1896 — Заснований Томський технологічний інститут.
  • 1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.
  • 1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.
  • 1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».
  • 1916 — Альберт Ейнштейн (Albert Einstein) презентував свою теорію відносності.
  • 1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
  • 1945 — Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»
  • 1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"