ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 ТРАВНЯ 11.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 330 — Церемонія освячення Константинополя. 868 — Китайський монах виготовив «Алмазну сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів. 1693 — Петро I в Архангельську заклав перший російський військовий корабель «Апостол Павло». 1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Palatinate до Північної Америки. 1811 — У Сіамі (Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанґ і Енґ Бункери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам». 1860 — Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії. 1858 — Міннесота стала 32-м штатом США. 1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург. 1896 — Заснований Томський технологічний інститут. 1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство. 1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес. 1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV». 1916 — Альберт Ейнштейн (Albert Einstein) презентував свою теорію відносності. 1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач. 1945 — Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?» 1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:11 мая, 11 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ