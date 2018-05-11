БЛОКПОСТИ НА ДОНЕЧЧИНІ ТА ЛУГАНЩИНІ БУДУТЬ ПОВНІСТЮ ПЕРЕОБЛАДНАНІ, — КОСТЯНТИН БУШУЄВ

Кількість стаціонарних блокпостів на сході країни буде зменшена. Разом з тим створюються 106 додаткових патрулів. Це дозволить збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах. Про це сьогодні, 10 травня, повідомив заступник Голови Національної поліції Костянтин Бушуєв в ході робочої наради у Бахмуті щодо взаємодії поліцейських підрозділів в рамках Операції об’єднаних сил.
Костянтин Бушуєв обговорив з керівниками поліції Донецької і Луганської областей та приданих сил з різних регіонів країни переформатування роботи блокпостів, а також порядок несення служби в ООС батальйонами поліції особливого призначення.
«Всі блокпости, які увійшли в систему нової дислокації, у плановому порядку будуть переобладнані. На них мають бути забезпечені належні умови для пропускного режиму та несення служби. Крім того, особовий склад, який несе службу на блокпостах, пройде спеціальну підготовку», — зазначив заступник Голови Нацполіції.
Першими, вже у наступному місяці, будуть переобладнані два блокпости на Донеччині — в Покровському та Слов’янському районі.
За рахунок скорочення блокпостів буде створено 68 піших та 38 автопатрулів, які будуть нести службу у зоні безпеки. Вони виконуватимуть як військові, так і цивільні завдання.
Цивільні завдання передбачають виїзди на виклики громадян, охорону громадського порядку, задіяння в роботі мобільних блокпостів, а також у реалізації режимів, які визначені Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
«Ми зможемо збільшити щільність нарядів, підвищити оперативність реагування на зміни в оперативній обстановці та протиправні прояви. Зокрема, краще протидіяти витоку зброї у мирні регіони та надавати якісні поліцейські послуги навіть у віддалених населених пунктах», — підкреслив Костянтин Бушуєв.
На блокпостах та у додаткових нарядах будуть нести службу придані сили спільно з місцевими поліцейськими. У зв’язку з цим Костянтин Бушуєв наголосив на необхідності посилення взаємодії між підрозділами.
Нагадаємо, за три місяці на блокпостах Донеччини перевірено 190 тисяч транспорту та півмільйона громадян. В результаті стоп-контролю виявлено 187 кримінальних правопорушень, задокументовано 53 факти вилучення нелегальної зброї та боєприпасів, притягнуті до відповідальності 38 учасників незаконних збройних формувань.
Покровський відділ
поліції Донецької області