ІМЕНИНИ 10 ТРАВНЯ

Анастасія — жіночий варіант чоловічого імені Анастасій (Анастас). Значення імені Анастасія: повернута до життя, воскресіння, відроджена, воскресла, що воскрешає, повстала, відроджена до життя.
Марія — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».
Степан — значення імені Степан у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».