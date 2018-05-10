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«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПІДВИЩИТЬ ТАРИФИ НА ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

10.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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«Укрзалізниця» підвищить тарифи на 24%. Зростання відбуватиметься в два етапи і торкнеться всіх поїздів крім 1-го класу Інтерсіті +. Такий наказ знаходиться на реєстрації в Мін’юсті, передає прес-служба держпідприємства.

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