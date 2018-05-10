«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПІДВИЩИТЬ ТАРИФИ НА ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 10.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.«Укрзалізниця» підвищить тарифи на 24%. Зростання відбуватиметься в два етапи і торкнеться всіх поїздів крім 1-го класу Інтерсіті +. Такий наказ знаходиться на реєстрації в Мін’юсті, передає прес-служба держпідприємства. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ