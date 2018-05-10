ТРИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОТОКОЛИ СКЛАЛИ ПРАВООХОРОНЦІ ВІДНОСНО ГОРЕ-МАТЕРІВ З С. ГРИШИНО

Під час рейду співробітників поліції та представників районної соцслужби по родинам сжо, в трьох сім’ях були виявлені нестерпні умови для проживання дітей. Матері отримали не тільки адміністративні протоколи від перевіряючих, а й попередження про тимчасове вилучення неповнолітніх з сімей.
До районної соціальної служби у справах дітей надійшло звернення від голови сільської ради с. Гришине Покровського району із проханням перевірити умови проживання неповнолітніх дітей в кількох місцевих родинах.
Так, разом із співробітниками Покровського відділу поліції перевіряючі спочатку вирушили до родини, в якій відносно матері раніше вже складався адмінпротокол за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Картина, яка на цей раз постала перед правоохоронцями показала, що жінка проігнорувала попередження, ситуацію не виправила і її 6-річний хлопчик продовжує жити в повній антисанітарії. Матір пояснила, що зранку ще не встигла придбати, але все вказувало на те, що в оселі не прибиралось вже тривалий час: гори сміття, недопалки, порожні пляшки з-під спиртного, немитий посуд, розкидані брудні речі. Інспектор ювенальної превенції поліції Дмитро Тимошенко на місті склав адміністративний протокол за ст. 184 та попередив жінку, що через недбале ставлення до виховання власної дитини, вона може втратити сина.
В другій перевіреній родині ситуація була аналогічна. Матір, яка позбавлена батьківських прав по відношенню до старшої дитини, у 2016 році народила хлопчика, але належних умов для його проживання та виховання не створила. В оселі брудно, продуктів харчування недостатньо, натомість пляшок з-під алкоголю вдосталь. Горе-матір в своє виправдання змогла лише сказати, що не бачить нічого поганого в таких умовах. Відносно жінки перевіряючі склали адмінпротокол та дали їй термін виправити становище.
Не кращими побутовими умовами зустріла правоохоронців та соцпрацівників і родина, в якій мати сама виховує 4-х дітей віком від 2-х до 8 років. Діти були замурзані, навколо купи брудних невипраних речей, постіль на ліжках в жахливому стані, сміття та немитий посуд на кухні. Жінка пояснила, що не встигає прибрати через те, що діти малі і потребують її постійної уваги. Отримавши адмінпротокол та зауваження від членів комісії, багатодітна матір пообіцяла виправитись і навести лад в оселі.
-Ми тримаємо на контролі всі родини, які опинились в складних життєвих обставинах, одразу реагуємо на звернення від небайдужих громадян і перевіряємо стан справ в таких сім’ях. Під час перевірок ми бачимо, що багато хто з дорослих прислухаються до наших зауважень і дотримуються обіцянок – покращують умови проживання дітей, слідкують за порядком в своїх оселях, більше уваги приділяють вихованню своїх дітей. Так, є і такі батьки, які байдуже ставляться до своїх обов’язків, але ми працюватимемо із ними, тому що неможна залишати дітей без уваги і піклування,- підсумував правоохоронець.
Покровський відділ поліції
Донецької області