СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОЧТЕНИЯ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СИМЕОНА

Сегодня, 10 мая, православные верующие почитают память Симеона, сродника Господня — священномученика, одного из 70-ти апостолов.
Святой апостол и священномученик Симеон, сродник Господень, был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. В зрелом возрасте он увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правление императора Траяна (98-117) римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует христианскую веру. Язычники схватили Святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и распяли на кресте.
Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду уже начиналась пахота. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву. С пахотой у крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».