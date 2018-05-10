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ПРИКМЕТИ НА 10 ТРАВНЯ

10.05.2018 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет
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Якщо людина народилася 10 травня, то казали, що вона досить швидко подорослішає, рано заведе сім’ю і дітей.

Також вірили в те, що хороша погода на 10 травня принесе одужання хворій людині. 10 травня і соловейко починає співати, а співочим птахам дуже раділи, оскільки вони були вісниками довгоочікуваного тепла. У народі 10 травня називали днем Семена Ранопашця. Температуру ґрунту визначали, приклавши до ріллі долоні. Якщо рілля тепла, то можна проводити посів. Якщо ж рілля 10 травня холодна, то посіви можуть згнити, або насіння не зійде, а тому, з посадкою воліли почекати.

Також примічали і найкращий час для оранки. Наприклад, сприятливою подією для цього був грім, квакання жаб, поява великої кількості зелені в лісах. У південних губерніях молоді забороняли 10 травня співати біля полів, оскільки це вважалося великим гріхом.

Народні прикмети на 10 травня

  1. Грім прогримів до 10 травня, заспівали жайворонки, ліс у листя одягнувся, а жаби почали квакати в болотах – пора поле орати, адже в цьому випадку врожай буде багатим
  2. Якщо хмари швидко по небу біжать – значить, треба чекати досить тривалої негоди
  3. Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито
  4. Листя берези 10 травня повністю розвернулися – пора садити картоплю
  5. Кричить сова – в найближчі дні похолодає
  6. Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу
  7. Увечері 10 травня в низинах з’явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління
  8. Вранці 10 травня ясно, а опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, зникаючі до вечора – найближчим часом можливі заморозки
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