Якщо людина народилася 10 травня, то казали, що вона досить швидко подорослішає, рано заведе сім’ю і дітей.
Також вірили в те, що хороша погода на 10 травня принесе одужання хворій людині. 10 травня і соловейко починає співати, а співочим птахам дуже раділи, оскільки вони були вісниками довгоочікуваного тепла. У народі 10 травня називали днем Семена Ранопашця. Температуру ґрунту визначали, приклавши до ріллі долоні. Якщо рілля тепла, то можна проводити посів. Якщо ж рілля 10 травня холодна, то посіви можуть згнити, або насіння не зійде, а тому, з посадкою воліли почекати.
Також примічали і найкращий час для оранки. Наприклад, сприятливою подією для цього був грім, квакання жаб, поява великої кількості зелені в лісах. У південних губерніях молоді забороняли 10 травня співати біля полів, оскільки це вважалося великим гріхом.
Народні прикмети на 10 травня
- Грім прогримів до 10 травня, заспівали жайворонки, ліс у листя одягнувся, а жаби почали квакати в болотах – пора поле орати, адже в цьому випадку врожай буде багатим
- Якщо хмари швидко по небу біжать – значить, треба чекати досить тривалої негоди
- Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито
- Листя берези 10 травня повністю розвернулися – пора садити картоплю
- Кричить сова – в найближчі дні похолодає
- Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу
- Увечері 10 травня в низинах з’явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління
- Вранці 10 травня ясно, а опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, зникаючі до вечора – найближчим часом можливі заморозки