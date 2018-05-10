Привітання від Юрія Кармазіна з Днем Перемоги

Дорогі ветерани!
Своєю хоробрістю і героїзмом, відвагою та безмежною любов’ю до Батьківщини Ви всьому світові довели, що Україна ніколи не скориться загарбникам. Ви – приклад героїзму та патріотизму.
9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Велика Вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя, за свою землю, за гідне майбутнє. Це була справедлива, визвольна, священна війна проти підступного і жорстокого ворога, який виношував плани перетворити на рабів слов’ян та інші народи, віднесені нацистами до так званої «нижчої» раси.
Територія України стала ареною найзапеклішого збройного протиборства двох могутніх держав. Буквально кожен клаптик її землі переораний бомбами, снарядами, перекопаний солдатськими лопатами, рясно политий кров’ю. На долю України та її народу випали нечувані страждання і жертви.
Пам’ять про ці жертви, про ратний і трудовий подвиг народу зобов’язує нас перейнятися усвідомленням того, що, якби не було тієї Перемоги над фашизмом, покоління, що прийшли в життя після війни, взагалі й не народилися, і не було б не лише України як суверенної держави, а й української нації.
Ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди за сьогоднішній мир в Україні, за надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей.
Я низько схиляєю голову і віддаю глибоку шану тим, хто героїчно пройшов довгими тернистими бойовими шляхами, а потім відродив рідну землю з попелища після Великої Перемоги. Немає таких слів, якими можна було б повною мірою передати всю вдячність за Ваш, шановні ветерани, безсмертний подвиг у найжорстокішій війні, яку коли-небудь знало людство.
Ми ніколи б не подумали, що через 73 рокм цієї Перемоги, яку ми з гордістю та смутком згадуємо, маємо майже три роки, знову ж таки, війну на нашій території. Хочу нагадати, що 20 лютого 2014 року Російською Федерацією розпочато інтервенцію до Автономної Республіки України Крим та міста Севастополя з подальшою окупацією півострова. 27 лютого Збройними силами Російської Федерації у формі без розпізнавальних знаків «зелені чоловічки» захоплено й блоковано адміністративні будівлі, аеропорти, установи зв’язку, засоби масової інформації у Сімферополі та Севастополі, а також Верховну Раду Криму. В середині березня 2014 року на українсько-російському кордоні в Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській областях та Краснодарському краю Російської Федерації було дислоковано понад сто російських військових баз, на території яких була зосереджена важка військова техніка (здебільшого танки, а також гелікоптери та літаки) та контингент військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, в кількості близько 30-40 тисяч осіб. Протягом квітня — травня 2014 року силами Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Головного розвідувального управління Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань з числа найманців різних національностей, екіпірованих військовою зброєю було здійснено системний збройний напад на органи місцевої влади та ключові об’єкти інфраструктури і мас-медіа у Донецькій та Луганській областях. Протягом 7 — 27 квітня, подібно „Кримському сценарію“, „зеленими чоловічками“ було проголошено „Донецьку та Луганську народні республіки“. 15 травня 2014 року Генеральною прокуратурою України дані бандоформування було кваліфіковано як терористичні організації, які насильницько-збройним шляхом здійснюють терор на сході України. Враховуючи військову перевагу Російської Федерації, позицію її керівництва щодо класифікації зовнішньої військової агресії Росії як внутрішньої загрози України, з метою недопущення подальшого введення регулярних російських військ на територію України, прикритих «миротворчою місією» та реалізації «абхазько-осетинського сценарію», 14 квітня 2014 року в Україні була розпочата антитерористична операція без введення воєнного стану. Тобто, починаючи з початку 2014 року ми ведемо важку боротьбу за нашу незалежність, демократичність, суверенність та європейський вибір.
Я впевнений в нашій перемозі. Бо ми єдині, ми мужні, ми – Українці.
Нехай злагода і добробут будуть у кожному домі, адже вічне прагнення народу до миру, свободи, кращого життя непереможне.
Бажаю всім ветеранам і свідкам тих днів довгих років життя, здоров’я і щастя, а їх дітям і внукам — гордості за свою країну та своїх предків.
Ви стали взірцем для сучасної молоді, вдихнули в неї впевненість і наполегливість, наснагу і бажання, патріотизм та єдність української нації в подоланні нинішніх негараздів в Україні. Україна вічна і нікому не поставити її на коліна.
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!
Хай Господь оберігає Вас, Ваші родини та Ваших близьких!
З повагою, Юрій Кармазін