ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ НА «ГАРЯЧОМУ» КРАДІЯ ЧУЖОГО ТЕЛЕФОНУ

Ні де не працюючий, раніше судимий 37-річний чоловік побачив сплячого на лавочці незнайомця, підійшов ближче і вкрав у нього мобільний телефон. В подальшому зловмисник попросив викуп за ґаджет. Крадія було затримано правоохоронцями в момент «викупу» викраденого мобильника.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка розповіла, що їй зателефонував незнайомий чоловік і сказав, що за винагороду може повернути мобільний телефон її сина. Незнайомець назвав ціну за свою «послугу» — 300 гривень.
Прийнятими заходами співробітниками групи реагування патрульної поліції було встановлено особу крадія й затримано його на місці злочину. Так, зловмисником виявився 37- річний житель Селидового. Він пояснив, що коли побачив, що на лавочці спить чоловік, а з його кишені виглядає телефон, йому прийшла думка вкрасти ґаджет та «заробити» на його поверненні власнику.
Наразі мобільний телефон вилучено в якості речового доказу.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За свій вчинок крадій може опинитися за ґратами строком до 3-х років.
Покровський відділ поліції
Донецької області