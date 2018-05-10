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«КРАСНОЛИМАНСЬКУ» ХОЧУТЬ ПРИВАТИЗУВАТИ

10.05.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Сьогодні Кабінет міністрів України затвердив перелік з 26 об’єктів великої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. У списку — три державних підприємства Донеччини та Луганщини.

Так, до переліку увійшло найбільше машинобудівне підприємство України ВАТ «Азовмаш», розташоване в Маріуполі Донецької області. Також в список потрапила Сєвєродонецька теплоелектростанція. Обидва підприємства на даний момент знаходяться на управлінні Фонду державного майна.

Крім того, в 2018 році буде приватизована вугільна компанія «Краснолиманська», яка підпорядковується Міністерству енергетики та вугільної промисловості.

Також під приватизацію потрапила «Державна продовольчо-зернова корпорація України», потужності якої розміщені і на Донбасі.

З повним списком підприємств, які будуть приватизовані, можна ознайомитися на сторінці глави фонду держмайна Віталія Трубарова у Facebook.

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