«КРАСНОЛИМАНСЬКУ» ХОЧУТЬ ПРИВАТИЗУВАТИ

Сьогодні Кабінет міністрів України затвердив перелік з 26 об’єктів великої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. У списку — три державних підприємства Донеччини та Луганщини.
Так, до переліку увійшло найбільше машинобудівне підприємство України ВАТ «Азовмаш», розташоване в Маріуполі Донецької області. Також в список потрапила Сєвєродонецька теплоелектростанція. Обидва підприємства на даний момент знаходяться на управлінні Фонду державного майна.
Крім того, в 2018 році буде приватизована вугільна компанія «Краснолиманська», яка підпорядковується Міністерству енергетики та вугільної промисловості.
Також під приватизацію потрапила «Державна продовольчо-зернова корпорація України», потужності якої розміщені і на Донбасі.
З повним списком підприємств, які будуть приватизовані, можна ознайомитися на сторінці глави фонду держмайна Віталія Трубарова у Facebook.