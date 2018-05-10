КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР

10 травня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості відбулась дванадцята зустріч Центру розвитку підприємницької діяльності. Учасниками заходу стали: представники Покровського міського центру зайнятості, спеціаліст відділу економічного розвитку та торгівлі Покровської районної адміністрації, представник Покровської міської ради відділу інвестицій та стратегічного розвитку міста, а також підприємці міста.
«Згідно проведеного дослідження, лише 29% учасників приходять в програму з високим рівнем підприємницьких здібностей, однак це в жодному разі не говорить про неспроможність інших учасників досягти успіху в бізнесі. Мотивація, навчання, цілеспрямованість та готовність долати труднощі часом змінюють ситуацію докорінно», — наголосила на початку заходу заступник директора Покровського міського центру зайнятості Наталія Воробйова.
Підчас заходу були надані індивідуальні консультації стосовно презентацій бізнес планів, також був анонсований відео посібник з написання бізнес планів та відкрита консультаційна лінія «4round» для малого та середнього бізнесу.
Зустрічі такого формату дозволяють оцінити рівень та повноту поданої ідеї та з’ясувати джерела додаткової інформації з метою подальшого вдосконалення свого проекту.