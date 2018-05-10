ГОРОСКОП НА 10 ТРАВНЯ

ОВЕН
Сьогодні Овнам доведеться трохи напружитися — обставини складаються таким чином, що представники знаку будуть просто змушені взяти на себе більшу відповідальність, ніж було раніше. В першу чергу, це торкнеться вашої роботи. Крім цього, гороскоп на сьогодні говорить, що цей день — відмінно підходить для досягнення поставлених раніше цілей або ж серйозних розмов. Можливо, вам доведеться поставити питання «ребром» перед керівництвом.
ТЕЛЕЦЬ
Представники цього знаку будуть відчувати гострий брак спілкування. Саме сьогодні Тельцям вкрай необхідна підтримка від рідних і близьких і, можливо, Вам доведеться попросити їх про це. Крім цього, четвер — відмінний час для нових знайомств, які можуть потім відіграти важливу роль в подальшому житті.
БЛИЗНЮКИ
Гороскоп на четвер говорить Близнюкам про те, що настав час розпланувати свій сімейний чи особистий бюджет і, можливо, розклавши все по поличках, вам вдасться уникнути необдуманих витрат і фінансових втрат. Крім цього, зірки говорять, якщо Ви бажаєте зробити якусь глобальну покупку, то можете сміливо це робити. В разі якщо рішення не буде прийнято поспішно, то придбання буде вдалим.
РАК
Представники цього знака Зодіаку можуть сьогодні відчувати тривогу або навіть невелику паніку. В першу чергу, ви будете хвилюватися про своїх близьких, які, ймовірно, зараз знаходяться далеко від вас. Ракам варто також задуматися про власне здоров’я: як фізичне, так і емоційне. Ви не залізні, тому не варто перенапружуватися і вимотувати себе.
ЛЕВ
Левів очікує новий досвід: зірки говорять, що в цей день ви відчуєте багато емоцій вперше в своєму житті. Але будьте впевнені, вони будуть неймовірними, незважаючи на те, що спочатку можу викликати невеликий страх. Гороскоп на сьогодні обіцяє Левам яскраві пригоди і дуже цікавий день, який допоможе розставити багато думок на свої місця.
ДІВА
День вимагає прояву ініціативи від Дів, яка дозволить вам заслужити довіру дуже корисних людей. Також четвер — відмінний час для активної роботи над новими творчими або аналітичними проектами. Ймовірно, робота над ними допоможе вам досягти фінансового успіху. Можливе також отримання цікавих ділових пропозицій, від яких не варто відмовлятися.
ТЕРЕЗИ
Хороший день для вирішення сімейних питань: поговоріть зі своїми близькими, обговорити плани на майбутнє або хоча б просто проведіть час з коханими і дітьми. Якщо Терези планували поїздку за кордон — саме час почати реалізувати задумане. Також зірки будуть надавати допомогу у вирішенні питань, пов’язаних з кар’єрою. Не відмовляйтеся від ділових зустрічей.
СКОРПІОН
Представники цього знака Зодіаку нарешті в четвер зможуть розслабитися і забути про багато проблем, які раптово навалилися на них. Скорпіонам варто спробувати також не йти на конфлікти — сьогодні вони не принесуть належного результату, і доводячи свою думку, ви не зможете прийти до згоди з близькими. Спробуйте налаштуватися на позитивний лад, і тоді проблеми обійдуть вас стороною.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільців сьогодні очікує нелегкий день, однак вам все ж доведеться взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Останнім часом ви часто намагаєтеся ухилитися від своїх прямих обов’язків, що може розпалити суперечки з колегами або знайомими. Гороскоп на сьогодні попереджає: вам варто переглянути свою модель поведінки і навчитися слухати оточуючих.
КОЗЕРІГ
Представників знаку в четвер чекає приємний сюрприз. Можливо, він буде пов’язаний з поїздками на далекі відстані або приємними зустрічами. Під кінець дня ви опинитеся в цікавому місці, де давно мріяли побувати. Постарайтеся просто відволіктися від побутових турбот і максимально насолодитися тим, що сьогодні підкидає вам доля.
ВОДОЛІЙ
Прийшов час для серйозної розмови, якої ви уникали досить тривалий час. Однак, не поспішайте нервувати і переживати — розставивши всі крапки над «і», ви зможете з’ясувати для себе дуже важливі деталі. Також варто задуматися про своє здоров’я — будь-які оздоровчі процедури принесуть максимальну користь.
РИБИ
Рибам сьогодні не варто заводити нові знайомства та романтичні зв’язки. Зірки попереджають: ви можете несподівано стати жертвою обману. Уважніше придивляйтеся до людей, які нав’язливо шукають зустрічей з вами, адже вони намагаються просто вирішити свої проблеми за допомогою вас.