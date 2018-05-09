ІМЕНИНИ 9 ТРАВНЯ

Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів». Це ім’я дуже поширене у слов’янських народів, найчастіше його можна зустріти у росіян, українців, білорусів, хорватів, болгар, сербів, словенців, македонців. До слов’ян ім’я Іван прийшло з Греції, а ось справжнє походження імені Іван, мабуть, здивує всіх – воно єврейське.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».
Степан — значення імені Степан у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».