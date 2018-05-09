Саме цей день був у старовину відомий тим, що намагалися посадити горох, заговорений на хороший урожай. Також говорили, що 9 травня потрібно зустрічати ластівок, які повертаються з перелітних країв. Вважали, що 9 травня — найкращий день для посадки не тільки гороху, а й картоплі. Саме свято носив самі різні назви: Степан-равнопашец, Степанов день, горошницей, Глафіра-горошницей.
Коли 9 травня висаджували горох, то намагалися зробити все, щоб уберегти його від ранкових заморозків, які все ще тривали. А для цього використовувалося один засіб — порубаний торф. Як тільки на грядці з’являлися сходи, відразу посипали товстий шар торф’яної крихти. Під нею горох продовжував зростати і розгортати листя, але при цьому не відчував холоду. А вже потім, коли сходи точно міцніли, ранкові морози вже їм не шкодили. Також торф’яну крихту часто використовували для того щоб захистити невеликі пагони від курей, горобців та інших птахів.
Також використовували спеціальні засоби для того щоб горошок вродив добре. Для цього його сіяли 9 травня тільки при південному вітрі, оскільки при північному вітрі, як говорили: «він жидок да рідкісний буде». Коли дув західний вітер, то з посівами чекали, оскільки горошок вродить дрібним. А якщо дув південний вітер, то говорили, що в горосі черв’яки заведуться, або він погниє.
Народні прикмети на 9 травня
- День ясний, і багато роси — можна очікувати багатого врожаю огірків
- Зозуля 9 травня кує так, як ніби кумкає — скоро дощ піде
- Зозуля кує часто і голосно — очікуй гарної погоди
- Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає — прикмета до того, що буде ясна і стійка погода
- У хмар 9 травня не видно верхівок — швидше за все, в найближчі півгодини почнеться сильна гроза
- Мороз у цей день обіцяє повторні заморозки через тиждень. Якщо ця прикмета збувається, то кажуть, що осінь теплою буде
- Сніг пішов — рік буде легким для худоби
- Сніг 9 травня також обіцяє хороший врожай гречки
- Роса обіцяє хороший врожай проса
- Ясний ранок — прикмета до того, що пора посіви проводити