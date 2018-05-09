ГОРОСКОП НА 9 ТРАВНЯ

ОВЕН
Сьогодні важливо бути щедрими та доброзичливими. Більше посміхайтеся.
ТЕЛЕЦЬ
Краще уникати непотрібних витрат та бути обережними з фінансами.
БЛИЗНЮКИ
Проведіть більше часу з родиною. Гарний день для активного відпочинку.
РАК
Цього дня можуть вирішитися важливі життєві питання.
ЛЕВ
Сьогодні на Вас чекає багато роботи. Можливі неочікувані зустрічі.
ДІВА
Не виключені конфліктні ситуації на роботі. Остерігайтеся брехні.
ТЕРЕЗИ
Краще не перевантажувати організм важкою їжею, напоями.
СКОРПІОН
Активність і наполегливість сьогодні знадобляться Вам як ніколи.
СТРІЛЕЦЬ
Ви можете бути схильними до нервового перенапруження та стресів.
КОЗЕРІГ
Дійте, покладаючись лише на власні інтереси. Не зважайте на оточуючих.
ВОДОЛІЙ
Проведіть більше часу на свіжому повітрі. Корисними будуть заняття спортом.
РИБИ
Уникайте хвилювань через дрібниці. Не варто марно витрачати свою енергію.