ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 ТРАВНЯ

- 1913 — перший політ гідроплана С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського.
- 1913 — на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас» — перша в довгому ряду екранізація.
- 1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
- 1927 — парламент Австралії переїхав в нову столицю — Канберру.
- 1944 — військами 4-го Українського фронту звільнений Севастополь.
- 1950 — Створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
- 1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.