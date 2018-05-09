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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 ТРАВНЯ

09.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1913 — перший політ гідроплана С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського.
  • 1913 — на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас» — перша в довгому ряду екранізація.
  • 1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
  • 1927 — парламент Австралії переїхав в нову столицю — Канберру.
  • 1944 — військами 4-го Українського фронту звільнений Севастополь.
  • 1950 — Створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
  • 1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
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