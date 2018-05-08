140 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВИМАНИЛА «СПІВРОБІТНИЦЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ» В МЕШКАНКИ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Невідома жінка завітала до подружжя пенсіонерів і під приводом обміну грошей, заволоділа заощадженнями, які старенькі відкладали все життя. Поліція встановлює особу шахрайки і закликає громадян до пильності.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшла заява від 80-річної мешканки с. Нововасилівка про те, що її ошукала незнайома жінка.
З’ясувалося, що зловмисниця прийшла до подружжя, представилась співробітницею пенсійного фонду і сказала, що скоро з обігу будуть вилучені гроші старого зразка, тому пенсіонерам необхідно якнайшвидше поміняти свої заощадження. Для цього необхідно покласти гроші в конверт і віддати «соцпрацівниці» для того, щоб вона їх перерахувала, а потім треба сховати конверт і зачекати на листоношу, яка скоро прийде для обміну.
Потерпіла зізналася правоохоронцям, що повірила в легенду незнайомки і виконала всі її вказівки. Лише коли «співробітниця пенсійного фонду» пішла, подружжя перевірило зміст конверту, в якому замість вкладених грошей виявилися кольорові папірці.
За даним фактом поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 3-х років.
Правоохоронці вкотре звертають до громадян: будьте уважні при спілкуванні із невідомими, не поспішайте виконувати їх настанови, особливо коли це стосується грошей, краще самі зверніться до відділень банків та соцустанов і переконайтесь, що маєте справу не з шахраями, а із справжніми працівниками. Якщо ви вже потрапили до шахрайської пастки, не зволікайте, а одразу зверніться в поліцію, це допоможе швидше встановити особу шахрая та розшукати його.
Покровський відділ поліції
Донецької області