ІМЕНИНИ 8 ТРАВНЯ

Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Марко — ім’я має кілька версій походження імені. За першою версією ім’я походить від грецького імені Маркос, яке має латинське коріння і сталося в свою чергу від латинського слова «marcus», що означає «молоток». За другою версією ім’я бере початок від імені бога покровителя-покровителя людей та стад, згодом став богом війни — Марса. Підтвердженням цьому є наявність у римлян преномен (особистого імені) Marcus. У християн відзначається євангеліст, апостол від 70-ти, який вважається покровителем тваринників, а також секретарів, нотаріусів та підлітків. За третьою версією ім’я має французьке коріння і походить від «marquis», що означає «маркіз».
Ніка — жіноче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Ніка пов’язано з ім’ям давньогрецької богині перемоги і успіху. Крім того, часто ім’я Ніка є короткою формою жіночих і чоловічих імен, наприклад, таких як Вероніка, Домініка, Микола і Никодим.
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».