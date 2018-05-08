ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ПРОВЕДЕ «ПРЯМУ ЛІНІЮ» 08.05.2018 Новини Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Покровський міський центр зайнятості Донецької області повідомляє про проведення “Прямої лінії” між керівництвом центру зайнятості та населенням м.Покровськ та Покровського району 25.05.2018р. з 13 до 15 години по телефону: 2-14-08 Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ