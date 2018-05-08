У ПОКРОВСЬКУ ОТРУЇЛАСЬ НЕПОВНОЛІТНЯ ДІВЧИНА

14-річна дівчина випила ліки своєї бабусі, і коли їй стало зле, розповіла про свій вчинок матері. Неповнолітню було терміново госпіталізовано. Зараз її життю і здоров’ю нічого не загрожує. За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження.
Вранці до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з отруєнням була доставлена 14-річна мешканка Покровська.
Поліцейські встановили, що дитина повідомила матері про прийняття ліків. Жінка викликала швидку допомогу.
Зараз дівчина перебуває під наглядом лікарів. Причини отруєння встановлюються.
За даним фактом слідчими Покровського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 120 «Доведення до самогубства» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції
Донецької області