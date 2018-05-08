У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖАТЬ ПЕРЕСУВАННЯ 08.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.в період з 6 по 11 травня в окремих містах і районах Донецької і Луганської області вводиться тимчасове обмеження на рух цивільного транспорту і переміщення осіб. До переліку населених пунктів, зокрема, потрапили Покровск і Мірноград. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ато, капри, КАПРИ ТВ, Новини, Новости, ограничение движения, ООС, Покровск Додати коментар Отменить ответ