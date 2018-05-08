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У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖАТЬ ПЕРЕСУВАННЯ

08.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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в період з 6 по 11 травня в окремих містах і районах Донецької і Луганської області вводиться тимчасове обмеження на рух цивільного транспорту і переміщення осіб. До переліку населених пунктів, зокрема, потрапили Покровск і Мірноград.

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