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УЧНІ ЗОШ №6 ПРОВЕЛИ МІТИНГ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ

08.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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У педагогів та учнів ЗОШ №6 є чудова щорічна традиція – напередодні 9 травня відвідувати меморіал загиблим воїнам, що розташований неподалік від  навчального закладу, і проводити там святкові мітинги  з участю молодшого покоління.

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