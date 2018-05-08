УЧНІ ЗОШ №6 ПРОВЕЛИ МІТИНГ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ 08.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У педагогів та учнів ЗОШ №6 є чудова щорічна традиція – напередодні 9 травня відвідувати меморіал загиблим воїнам, що розташований неподалік від навчального закладу, і проводити там святкові мітинги з участю молодшого покоління. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ