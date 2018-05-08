ПРОКУРАТУРА ОСКАРЖУВАТИМЕ ВИРОК СУДУ ЩОДО УЧАСНИКА ВБИВСТВА ТРЬОХ ШАХТАРІВ

Димитровський міський суд оголосив вирок 27-річному чоловіку за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) КК України, та засудив до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чоловіка взято під варту у залі суду.
На теперішній час прокуратура Донецької області готує апеляційну скаргу на вказаний вирок, вважаючи його занадто м’яким та вимагатиме для засудженого довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, вбивство сталося 20 травня 2013 року у місті Покровськ. Двоє чоловіків, озброївшись вогнепальною зброєю, приїхали до гаражного кооперативу «Южний» з метою заволодіння транспортним засобом. Там злочинці вирішили викрасти автомобіль «Toyota Avensis», а його власника вбити.
Після того, як вбивці застрелили власника машини, вони намагалися сховати його тіло у багажнику автомобіля. В цей час до гаражу під’їхали ще двоє шахтарів. Обидва вони також були застрелені, а зловмисники втекли на викраденому авто.
Одного з вбивць затримали через декілька днів, іншого екстрадували з Російської Федерації, куди він виїхав до родичів одразу після скоєння злочину.
Проте, всупереч клопотанням прокуратури, за рішенням колегії суддів у квітні 2015 року одного з вбивць було звільнено з-під варти під заставу. Після завершення судового слідства він втік та досі перебуває у розшуку.
Іншого обвинуваченого у грудні 2015 року Красноармійський міськрайонний суд засудив до найвищої міри покарання — довічного позбавлення волі.
Проте, стороною захисту було подано скаргу та у квітні 2016 провадження направлено на новий судовий розгляд у Димитровський міський суд.
У серпні 2017 року судом ухвалено рішення про відмову у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою 27-річному обвинуваченому та змінено міру запобіжного заходу на домашній арешт без права на апеляційне оскарження. Таке рішення суд ухвалив, посилаючись на судову практику Європейського суду з прав людини, а саме — на п.4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яке було визнано у справі «Харченко проти України» (важливо зазначити, що вказана справа стосується розкрадання коштів на підприємстві, а не особливо тяжкого злочину як умисне потрійне вбивство).
Прес-служба прокуратури Донецької області