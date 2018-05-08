Православна церква відзначає день святого марка і здійснює в честь нього відповідні молебні. У народі було поширене вірування щодо того, що саме на Марка, 8 травня, з вирію повертаються співочі птахи. Звичайно ж, з цим явищем було пов’язано велика кількість різноманітних прикмет.
Говорили, що до 8 травня повинні розкритися нирки у вишні, груші та осики. У народі свято називали по-різному: Марк-ключник, Марков день, бабин свято, Пташине голодування.
8 травня відзначали день Святого Марка і вважали його повелителем весняних дощів. Говорили про те, що, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому, травневим гроз завжди дуже раділи. До речі, назва дня «Ключник» якраз і виникло з тієї причини, то, згідно з давнім віруванням, Марк мав ключі від неба, яке він відчіпляв, для того щоб дощ пролився. Тому, святому Марку в цей день молилися про те, щоб він уберіг посіви від посухи, просили послати сильні дощі, кажучи про те, що малий дощ землю тільки брудні, а сильний — навпаки, очищає. Сіяли гречку і зустрічали перелітних птахів, кидаючи їм конопляне насіння. Також була поширена традиція ловити чіжей на день Марка, 8 травня, оскільки вони приносять щастя. До речі, цей звичай досі живий в Тулі. Займалися цим зазвичай люди похилого віку.
Народні прикмети на 8 травня
- Зозуля в цей день кує — більше морозів не буде
- Гарна погода і сонце віщують рясний урожай ярих культур
- Теплий вечір і зоряне небо — чекай рясного врожаю
- Ясна погода — прикмета до того, що літо жарким буде
- Висока веселка в небі — в найближчі дні погода буде теплою і ясною
- Низька веселка 8 травня є поганим знаком і провіщає велике нещастя
- Три добрих дощу в травні — хліба багато вродить
- Ясний день — чекай багатого врожаю ярих
- Птахи з’явилися в городі і саду — буде хороший урожай на деревах і грядках
- Висока, стрімка веселка — прикмета, що говорить про те, що погода буде гарною
- Осика в сережках варто — чекай багатого врожаю вівса
- Якщо дощ ллє крізь сонячні промені («сліпий дощ»), то він незабаром закінчиться
- Холодні і часті дощі — меду не чекай
- Птахи 8 травня заспівали під час дощу — скоро негоди кінець
- Чим зеленіша веселка, тим сильніше будуть опади
- Купчасті хмари вранці, а ввечері видно шаруваті хмари — скоро почнеться гроза
- Птахи летять на конопляник — буде багатий урожай конопель
- Ще не зацвіли яблуні до 8 травня — врожаю не буде