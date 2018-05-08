ПРЕДСТАВНИКИ ДП «СЕЛІДОВВУГІЛЛЯ» ЗУСТРІЛИСЬ З ІГОРЕМ НАСАЛИКОМ

8 травня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості пройшла зустріч представників ДП «Селідоввугілля» з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Наразі ми разом з головою МО НПГУ міст Селидове, Новогродівка Віктором Трифоновим, головою первинки НПГУ ВП Шахта 1/3 «Новогродівська» Сергієм Павловим та народним депутатом України Вікторією Войціцькою перебуваємо на зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом та його заступником Анатолієм Корзуном.
Надважливе питання — своєчасна виплата заробітної плати працівникам державних шахт».