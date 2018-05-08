МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЧЕРКАССАХ: ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 42 ШКОЛЬНИКА

В Черкассах во вторник, 8 мая, произошло отравление 42 детей. Всех госпитализировали в областную больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом», сообщил помощник начальника управления Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций в Черкасской области Константин Проценко. «8 мая в 9:15 в оперативно-координационный отдел управления ГСЧС от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасской областной детской клинической больницы трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в СОШ №8. Впоследствии, число детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение увеличилось до 15″, — написал Проценко. Он отметил, что сразу после получения сообщения на место происшествия выехала группа спасателей а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты, службы экстренного вызова города, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, руководство местных органов власти. «Экспресс-анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», — написал Проценко. Как прокомментировала РБК-Украина пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк, госпитализировано детей 3-7 классов. «Предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. Школа эвакуирована, на месте работают ГСЧС и другие службы», — сказала Волк.