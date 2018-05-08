ГРОЙСМАН ВИСЛОВИВ ЖУРНАЛІСТАМ ВЕРСІЮ ОТРУЄННЯ ДІТЕЙ

Станом 15:59 на території Черкаської ЗОШ №8 не виявлено шкідливих речовин ані у воді, ані у повітрі. Про це на прес-брифінгу повідомив журналістам прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
– Сьогодні відвідав дітей у лікарні, поспілкувався, – сказав Гройсман. – Є версія, що це локальне розпилення якоїсь рідини, яке було зроблено під час самої лінійки. Адже більше ніде подібних випадків у місті зафіксовано не було. Ситуація локалізована.
Він також попросив не вірити чуткам і не поширювати їх, заявивши, що жодних ризиків немає. І підтвердження цьому – його перебування в місті. Окремо прем’єр наголосив на тому, що нині головна мета – розібратись, якою речовиною отруїлись діти. Для цього частина досліджень відбуватимуться у кращих київських лабораторіях.
– Якщо буде встановлено речовину, ви першими про це дізнаєтесь, – запевнив журналістів Володимир Гройсман.
Нагадаємо, 47 дітей із черкаської школи №8 нині перебувають в обласній дитячій лікарні, 11 з них – в реанімації. Ще до 4 дітей виїхали швидкі.
Разом із прем’єром Гройсманом у Черкаси прилетіла також в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.