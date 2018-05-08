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ГОРОСКОП НА 8 ТРАВНЯ

08.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Треба зняти стрес вуглеводами. Дозвольте собі десерт.

ТЕЛЕЦЬ

Такими миленькими ви вже давно не були. Вам пасує.

БЛИЗНЮКИ

Готуйтеся до нової ролі. Вам передбачено очолити компанію.

РАКИ

Детально розплануйте все до кінця місяця. Це ефективно.

ЛЕВ

Заплануйте відпустку! Ви тяжко працювали, треба відпочити!

ДІВА

Не підганяйте час. Ловіть задоволення у кожному моменті.

ТЕРЕЗИ

Не розповідайте нікому про свій найбільший секрет!

СКОРПІОН

Живіть без ультиматумів та нарікань. Більше дякуйте!

СТРІЛЕЦЬ

Чарівні моменти  романтичного життя надихнуть на зміни.

КОЗЕРІГ

Не зважайте, що скажуть люди. Це ваше життя.

ВОДОЛІЙ

Скоро ваше життя перетвориться на казку.  Це неймовірно.

РИБИ

Ви зустрінетеся з людьми, які надихнуть вас на нові ідеї.

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