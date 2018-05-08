ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 ТРАВНЯ 08.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1541 — іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Міссісіпі, котру він назвав Річка Святого Духа. 1660 — Карла II проголошено королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну. 1773 — у збройній сутичці з турками вбили правителя Єгипту мамлюка Алі Бея (абхаза за походженням). 1794 — страчено на гільйотині 51-річного французького хіміка Антуана Лорана Лавузьє, вся вина котрого перед «революційним народом» полягала в тому, що він працював у Генеральному відкупі, установі, що збирала податки. Перед стратою він прохав трохи часу для закінчення досліду, але йому було відмовлено. 1838 — у Великій Британії опублікована «Народна хартія» — програма політичних вимог англійського пролетаріату. 1842 — поблизу Версаля загорівся потяг, який перевозив вищих діячів Франції, в результаті чого понад 50 осіб загинуло. 1846 — американська армія розбила мексиканські війська в битві при Пало-Альто. 1847 — англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс. 1886 — доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, користувався таким попитом, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів — сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Coca-Cola». 1892 — введена заборона на природні багатства Конго, яка не дозволяла розраховуватись каучуком і слоновою кісткою з іншими державами. 1895 — Китай передав Тайвань Японській імперії. 1898 — завершилося одиночне навколосвітнє плавання Джошуа Слокама на шлюпі «Спрей». 1900 — близько 6 тисяч осіб загинули через ураган і повінь в Гальвестоні (Техас, США). 1902 — під час виверження вулкана Пелє палаюча хмара зруйнувала місто Сен-П’єр на острові Мартиніка. Загинули близько 30 тисяч мешканців, вціліла тільки одна особа. 1903 — перший справжній дирижабль «Лебоді» здійснив свій перший політ на 37 км. 1926 — відбувся перший авіапереліт над північним полюсом. 1937 — президент Чехословаччини Е. Бенеш надіслав Сталіну повідомлення з попередженням про підготовку проти нього заколоту серед вищого керівництва Червоної Армії. 1940 — Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту. 1942 Друга світова війна: вермахт розпочав наступ у Криму. Друга світова війна: в Кораловому морі з борту атакованого американського авіаносця «Лексингтон» евакуйовані 2735 осіб — наймасовіша в історії рятувальна операція. 1943 — Друга світова війна: закінчилось повстання варшавського гетто. 1944 — Друга світова війна: шеф єврейського відділу гестапо А. Ейхман запропонував союзникам обміняти угорських євреїв на 10 000 вантажівок. 1945 — Друга світова війна: у передмісті Берліна Карлхорсті, зайнятому радянськими військами, представники німецького головнокомандування на чолі з генералом Кейтелем підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини; цей договір за дорученням радянського уряду підписав маршал Радянського Союзу Георгій Жуков, а також представники США, Великої Британії і Франції. 1947 — Франція вийшла зі складу Міжнародного Валютного Фонду. 1949 — парламентська рада в Бонні прийняла «Основний закон» (Конституцію ФРН). 1951 — Іван Драч опублікував свій перший вірш. 1953 — перший французький конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 «Фарфаде» здійснив перший політ як гелікоптер. 1954 — створена Федерація футболу Азії. 1959 — у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув’язнених биттям. 1961 — в Англії засуджено до 42-х років в’язниці 38-літнього дипломата Джорджа Блейка, звинуваченого у шпигунській діяльності на користь СРСР. 1962 — у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси. 1967 — біля Кремлівської стіни на Красній площі в Москві запалили Вічний вогонь на Могилі Невідомого солдата. 1970 — вийшов диск «Let It Be». 1976 — Шведська група «ABBA» втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею «Fernando», яку утримувала протягом місяця. 1982 — у Києві на площі Перемоги урочисто відкрили монумент місту-герою Києву. 1988 — у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана. 1989 — вийшов з друку перший номер «Газети Виборчої» (Варшава). 1994 — Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху. 1996 — внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни. 2004 — німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп’ютерного вірусу «Sasser». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:8 мая, 8 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ