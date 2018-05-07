РЯТУВАЛЬНИКИ НАГАДУЮТЬ ПРО НЕБЕЗПЕКУ СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ

Щорічно з настанням стійкої спекотної погоди ускладнюється обстановка з пожежами. Як правило, це обумовлено тим, що з настанням весни мешканці приватного сектору починають приводити до ладу присадибні ділянки та городи, прибирати торішню листву та суху траву зі своєї території. Але замість того, щоб безпечно вивезти сміття на смітник громадяни обирають найшвидший, але й найнебезпечніший з усіх можливих способів — спалюють його. В умовах сухої та вітряної погоди навіть іскра може миттєво перетворитися в вогняну стихію та призвести до тяжких наслідків. Окрім небезпеки подальшого розповсюдження вогню на будинки, також існує загроза екосистемі.
Випалювання сухої рослинності має дуже негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, адже призводить до забруднення атмосферного повітря, руйнування екосистеми, знищення комах, тварин, рослин та мікроорганізмів, погіршення якості ґрунту і все це як наслідок спричиняє різноманітні захворювання у громадян. Для того, щоб попередити населення про негативні наслідки необачного спалювання трави та сміття, представники Служби порятунку постійно проводять роз’яснювальну роботу.
Зокрема, 7 травня працівники 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців приватного сектору та із власниками дачних будиночків на території м. Покровськ. Рятувальники нагадали про небезпеку випалювання сухої трави, сміття та адміністративну відповідальність за такі дії. Для того, щоб громадяни якнайкраще запам’ятали правила безпеки, вони отримали тематичні листівки.
Для того, щоб уникнути пожеж в екосистемах необхідно дотримуватись таких правил:
— у лісопарковій зоні розпалюйте багаття тільки на спеціально облаштованих ділянках
— не застосовуйте для розкладання вогнища легкозаймисті речовини (бензин, спирт, ацетон тощо)
— залишайте біля багаття чергового, аби вогонь не перекинувся на дерева
— намагайтеся не курити в лісопарковій зоні, не кидайте недопалки та сірники на землю
— у житловому секторі вогнище розкладайте у безвітряну погоду на відстані 15 м від будівель
— не спалюйте на подвір’ях або прилеглих територіях сміття, опале листя й суху траву
— збираючись до дому, залийте вогонь водою або закидайте землею чи піском
— якщо ви вивили пожежу на невеликій площі, та бачите що вона починає розгоратися, спробуйте загасити її самотужки! А якщо площа занадто велика – негайно телефонуйте на лінію 101!