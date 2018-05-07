НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ ОПИНИВСЯ ПОСАДОВЕЦЬ, ОБВИНУВАЧЕНИЙ У ЗАВДАННІ ЗНАЧНИХ ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ

У березні 2017 року між Департаментом освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації та приватним підприємством укладено договір щодо реконструкції системи теплопостачання з улаштування модульної твердопаливної котельні в одній із шкіл Костянтинівського району.
У червні того ж року підрядник надав до Департаменту накладну на поставку модульного теплогенератора вартістю майже 220 тис грн. Директор вказаного департаменту, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, підписав видаткову накладну про прийняття зазначеного обладнання, хоча фактично воно поставлено не було.
На підставі підписаного документу приватному підприємству незаконно перераховано майже 220 тис грн бюджетних коштів.
Таким чином 45-річний посадовець обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
На теперішній час за процесуального керівництва прокуратури Донецької області стосовно вказаного посадовця завершено досудове розслідування та затверджено і скеровано до суду відповідний обвинувальний акт.
Прес-служба прокуратури Донецької області