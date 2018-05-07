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НАЗК ВНЕСЛО ПРИПИС ОЧІЛЬНИЦІ МІНОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУПРУН

07.05.2018 Новини Комментариев нет
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис виконувачці обов’язків міністра охорони здоров’я Уляні Супрун стосовно директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Олександра Ларіна.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Агентство встановило за результатами перевірки, що Ларін порушив вимоги закону «Про запобігання корупції», а саме не повідомив МОЗ про перебування протягом тривалого часу у його підпорядкуванні дружини, що потенційно є конфліктом інтересів.

НАЗК внесло припис Супрун з вимогою провести службове розслідування та розглянути питання про притягнення Ларіна до відповідальності.

Агентство також зазначає, що припис НАЗК є обов’язковим до виконання.

Раніше Супрун заявила, що проведення медреформи в Україні необхідне для подолання корупції.

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