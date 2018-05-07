ВИХОВАНЦІ ДО СДЮСШОР З БОКСУ ПОКАЗАЛИ СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ НА ЗМАГАННЯХ У МИРНОГРАДІ

4 травня в будинку культури «Україна» м.Мирноград відбулось урочисте відкриття регіонального турніру з боксу, змагання присвячені пам’яті учасника АТО Олексія Чернишова. 228 учасників з Донецької, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та Луганської областей змагалися за звання кращих. Спортсменів привітав заступник голови Донецької облдержадміністрації, голова Відділення НОК України в Донецькій області, який побажав юним боксерам бути відданими обраній справі і зростати справжніми спортсменами. Змагання, що проходять під патронатом голови облдержадміністрації та за підтримки Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, вже є традиційними і набирають оберти з кожним роком. Спортсмени та присутні гості хвилиною мовчання вшанували пам’ять учасника АТО Чернишова Олексія та поіменно згадали видатних спортсменів міста, що зробили внесок в розвиток боксу.
ДО СДЮСШОР з боксу представили вихованці тренерів Швайко О.А., Шупіченко І.Г., Каримова Б.А., Жигжжавина С.Д., Коссе А.В., Каюмова О.К., Івахненко П.І.,
За результатами змагань наші спортсмени посіли наступні міста у свої вагових категоріях:
1 місце
Муквич Данило
Тютюнник Єгор
Ломакін Кирило
Піліпчишин Кирило
Морозов Максим
Бочанков Антон
Дордус Олександр
Чубревичев Ренат
Потапов Дмитро
Зейниєв Едадій
Селезньов Кирило
Левченко Богдан
Крохмаль Дмитро
Наумов Максим
Таран Віталій
Морозов Сергій
Неверовський Ілля
Ковальчук Іван
Тєлєгін Ігор
Малій Давид
Мірющенко Герман
2 місце
Гайдоба Борис
Жигжжавин Давид
Батюк Кирило
Величко Богдан
Євсеєнко Іван
Приходько Владислав
Кудрич Ілля
Крючков Султан
Гуков Олександр
Смоляк Олег
Воротиленко Андрій
Громов Станіслав
3 місце
Ломакін Владислав
Ісаєв Олексій
Глєбський Максим
Дідковський Данило
Черноусов Гліб
Крюков Владислав
Малакаускас Дмитро
Арутюнян Артур
Валяєв Єгор
Гуков Станіслав
Добринін Микита
Осадчій Віктор
Шевцов Тімур
Ібрагімов Руслан
Громов Кирило