ПРИКМЕТИ НА 6 ТРАВНЯ

У цей день була поширена традиція влаштовувати гуляння на вулицях. Казали, що в цей день настає весна. Саме 6 травня вважалося днем, коли пастухи, нарешті, виганяли стадо овець в поле. Говорили, що ранкова роса 6 травня володіє цілющою силою саме на Егория. Якщо її зібрати, то можна використовувати цілющу вологу для лікування хвороб і зняття пристріту. Однак таку росу можна зібрати тільки до сходу сонця.
6 травня чекали прильоту ластівок, тому що вони поверталися з вирію саме в цей час. Також 6 травня з’являлися хрущі.
У православній церкві 6 травня почитали пам’ять святого Егория і вважали його покровителем полів. Саме тому, в цей день проводили велику кількість обрядів для гарного врожаю в майбутньому. Священики також освячували поля водою і промовляли молитву. Казали: «Сей розсаду на Егория — буде овочів досить»
Вигін худоби 6 травня для селян був великим святом. Тварин підганяли вербними гілочками, які були спеціально для цього заготовлені у вербну неділю. Також в поле ставили стіл, на нього — ікону. Після цього здійснювали молебень. Пастухов 6 травня прийнято було годувати яєчнею, одарять полотном, грошима, щоб вони не спали й охороняли стадо.
Єгорій також відомий як Георгій Побідоносець. Його вважали покровителем полів і земних плодів, а тому й була поширена традиція освячувати поля. Вважалося, що Георгій захищає домашню худобу, і селяни намагалися саме в день 6 травня помолитися святому, щоб попросити його вберегти коней, корів, овець від хвороб і мору. Існувала навіть особлива молитва, яка називалася скотопасом.
У народі говорили, що турботу про худобу слід довірити Егорию, який укладав договір з лісовиком, і останній не торкався до домашніх тварин. Але існували особливі умови цієї угоди — наприклад, потрібно було принести дідька молока. Також була поширена традиція, згідно з якою пастух вимовляв спеціальний змову і кидав у ліс замок, замкнений на ключ. Дідька необхідно було цей замок підняти і відімкнути або залишити колишнім — так він підтверджував або спростовував продовження договору.
Святого Георгія часто сприймали як господаря всіх лісових звірів. Вірили, що саме Георгій роз’їжджає по селах на білому коні і дає накази лісовим тваринам. Крім того, Георгія вважали покровителем наречених, і дівиці молилися йому про послання хороших женихів. Водили хороводи, але посиденьки в цей час вже не проводилися. У деяких селах могли проводити обряди, пов’язані з кіньми, помічати прикмети. Коней мили, купали, годували спеціальними печивом у формі хреста, випеченим на Водохреще.
Народні прикмети на 6 травня
- Тепла погода на Егория — скоро літо настане
- Не можна нічого в’язати в день Егория і навіть просто тримати в руках вироби з вовни — вовки всіх овець в отарі перегризуть
- Не можна кричати і лаятися в цей день — може вбити грозою
- Сильний дощ на Егория — трави багато виросте
- Зростаючий місяць на Егория, сильні вітер, який жене хмари на похмурому небі — така погода збережеться ще досить довго
- Комарі 6 травня о зграї збиваються — чекай потепління найближчим часом
- Виступила роса на Егория — буде хороший урожай проса. Якщо йде сніг або град, на деревах помітний іній — гречка вродить. Дощ віщує, навпаки, неврожай гречки, але відмінний зростання хліба
- Сильно розлилися річки на Егория — прикмета до того, що трава буде на Николин день (22 травня)
- Ясне, безвітряний ранок 6 травня — ранні посіви будуть вдалими, і можна буде зібрати багатий урожай. Якщо погода спочатку була поганою, але протягом дня покращилася — вдалими будуть пізні посіви
- Ніч з 6 на 7 травня дуже тепла — хліб встигне дозріти до перших морозів
- Віє вітер південний — буде багатий урожай. Північний вітер 6 травня віщує ранні заморозки восени
- Крупний лист на березі 6 травня — рік буде врожайним
- На ніч вивішували вологий рушник. Якщо вранці воно висохне — урожай огірків буде багатим