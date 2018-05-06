ГОРОСКОП НА 6 ТРАВНЯ

ОВЕН
У неділю Овнам необхідно як слід відпочити та набратися як фізичних, так і моральних сил перед буднями. День буде насичений приємними зустрічами та корисними знайомствами, які, можливо, зіграють фатальну роль у вашому житті. Якщо ж вас щось турбує, наберіться сміливості й обговоріть ситуацію з близькими людьми, які напевно підкажуть вам, як діяти.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогодні Тельці відчують приплив натхнення, яке дозволить подивитися на життя під новим кутом. Виявиться, що від проблем, які на перший погляд не мають рішення, можна дуже легко позбутися. А на деякі ситуації взагалі не потрібно витрачати часу. Крім того, присвятіть час своїй другій половинці, яка, як ніколи, потребує тепла та розуміння.
БЛИЗНЮКИ
У неділю Близнюкам не завадить організувати так званий день для себе. Подбайте про правильне харчування, легкі фізичні вправи й отримання корисної інформації. Все це допоможе вам відчувати себе легко та невимушено, а також налаштуватися на позитивну хвилю перед початком важкого робочого тижня.
РАК
Незважаючи на те, що сьогодні Раків чекає спокійний день, він буде мати неприємний післясмак попереднього тижня. Щоб не псувати собі та близьким настрій, постарайтеся абстрагуватися від дратівливої ситуації та на час відключити емоції. В якості винагороди за виконану над собою працю вас чекає приємна зустріч.
ЛЕВ
Левам варто гарненько відпочити та перестати накручувати себе з приводу величезної кількості робочих справ. Ви обов’язково все встигнете, але для цього варто набратися сил і енергії. Проведіть вечір з близькими людьми, поїдьте на природу, почитайте книгу, на яку завжди не знаходилося часу. Крім того, задумайтеся про романтичне захоплення.6
ДІВА
У неділю Діви можуть зайнятися плануванням своєї власної справи. Звичайно, зробити все за один день не вийде, проте, чим чіткіше ви поставите завдання, тим якісніше та швидше вони будуть виконуватися. Проте у гонитві за вдоволенням власних амбіцій не забувайте про своїх коханих — не варто віддалятися чи ставити кар’єру вище почуттів.
ТЕРЕЗИ
Терезам сьогодні не надто пощастить в емоційному плані. Можливі депресія та нервовий зрив. Якщо ви почнете відчувати розчарування в усьому, що вас оточує, спробуйте звернутися за допомогою до рідних. Вони обов’язково підтримають і словом, і ділом. Разом вам буде набагато легше побороти нудьгу й апатію. І пам’ятайте, що найтемніша ніч завжди перед світанком.
СКОРПІОН
Неділю Скорпіонам варто провести наодинці з собою. Найбільш вдалий час обміркувати плани на найближче майбутнє, а також накреслити тактику поведінки. Можливі проблеми з родичами, які надто втручаються у ваше особисте життя та необгрунтовано «качають права». Постарайтеся не витрачати ресурси на боротьбу з повітряними млинами і акумулюйте всю увагу на власному внутрішньому світі.
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні Стрільцям не завадить придивитися до поведінки своїх друзів і знайомих. Можливо, вони щось від вас приховують або ж навмисно намагаються спровокувати конфлікт. Постарайтеся з’ясувати, з чим це пов’язано, і як можна згладити всі гострі кути. Саме від вашої мудрості та витримки залежатиме вирішення ситуації в цілому.
КОЗЕРІГ
Козерогам давно пора задуматися про те, чи варто звалювати на себе непосильну ношу. Навіть якщо спочатку позаурочна працю здається не такою вже й складною, рано чи пізно сили закінчаться, а люди не перестануть вимагати від вас неможливого. Якщо можете делегувати комусь свої обов’язки, скористайтеся цією можливістю. Інакше загрожують великі проблеми зі здоров’ям, як фізичним, так і психічним.
ВОДОЛІЙ
Неділя для Водоліїв — найкращий день для того, щоб попрацювати над духовними накопиченнями. Тільки зрозумівши, що насправді ви робите не так, можна йти далі та повноцінно будувати своє життя. Як би не хотілося плюнути на все і втекти від проблем в веселощі й танці, необхідно побороти себе та зробити важливий крок на зустріч кращого майбутнього.
РИБИ
У Риб можуть збутися найзаповітніші мрії. Не виключено, що руку до цього докладуть давні друзі та рідні. Як би там не було, у всій ейфорії не забудьте щиро подякувати всім, хто робить вас щасливим. Постарайтеся насолодитися кожною хвилиною та відкинути поспішність до важких буднів.