ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 ТРАВНЯ 06.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1686 — Московське царство і Польща уклали «Вічний мир», за яким поляки визнали втрату Лівобережної України і Києва. 1782 — Відкрито першу дорогу із Росії до Грузії. 1833 — У США зроблено перший сталевий плуг. 1840 — Велика Британія випустила свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію («Чорне пенні») 1863 — Закінчилася битва під Чанселорсвілле. 1872 — В Англії засновано футбольний Кубок. 1889 — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі. 1937 — У штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 «Гінденбург», через що загинуло 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги). Ця подія поклала кінець епосі дирижаблів. Цепелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки та важив 242 тони. 1944 — Британці випустили із в’язниці Махатму Ганді. 1953 — Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував «штучне серце-легені». 1958 — в Уельсі відбулася остання смертна кара 1968 — У зв’язку з вуличними боями у Парижі французька влада закрила університет Сорбонна. 1987 — На літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км). 1990 — Відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією. 1991 — Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см. 1992 — Прийнято конституцію республіки Крим. 1994 — Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:6 мая, 6 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ