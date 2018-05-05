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ЯК У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОДІЛЯЛИ ЗЕМЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ МІЖ УЧАСНИКАМИ АТО?

05.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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4 травня в сесійній залі Покровського міської ради відбулося жеребкування з розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, прирівняними до них особам та сімей, члени яких загинули під час участі в АТО.

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