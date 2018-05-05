ЯК У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОДІЛЯЛИ ЗЕМЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ МІЖ УЧАСНИКАМИ АТО? 05.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.4 травня в сесійній залі Покровського міської ради відбулося жеребкування з розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, прирівняними до них особам та сімей, члени яких загинули під час участі в АТО. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ