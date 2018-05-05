У СВІТІ ПРОФЕСІЙ

3 травня 2018 року в м. Покровську в Центральній дитячій бібліотеці ім.Олени Теліги за участі спеціалістів Покровського міського центру зайнятості відбулася «Професіографічна екскурсія». Учасниками стали 25 учнів ЗОШ №3. Користуючись можливістю, учні були ознайомлені із професією «Бібліотекар».
«Бібліотека є незмінним партнером у навчально-виховній роботі, бо підіймає рівень інформаційної культури, що є одним із найважливіших завдань – навчити учня орієнтуватись у життєвому просторі», — розпочала захід спеціаліст Покровського міського центру зайнятості Крістіна Насєкіна.
На всі питання, що цікавили школярів, вони отримали відповіді від обізнаних працівників бібліотеки.
Профорієнтаційна робота в бібліотеках будується по-різному, але мета у всіх одна — допомогти молодій людині визначити свій професійний шлях, розібратися у своїх інтересах і здібностях.
За відгуками школярів, зустріч виявилася дуже цікавою та пізнавальною: отримана інформація на порозі дорослого життя допоможе надалі у самовизначенні при виборі професії.