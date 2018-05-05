ПРИКМЕТИ НА 5 ТРАВНЯ

Саме 5 травня люди починали сіяти цибулю-сіянку. Однак вони завжди попередньо звертали увагу на погоду. Так, якщо 5 травня сонце вранці ясне, то починали проводити посівні роботи. А якщо, навпаки, погода похмура, і стоїть туман, то вирішували з посівами почекати. Погода могла прояснитися до полудня, і в цьому випадку говорили, що врожай буде середнім. До вечора небо прояснялося — урожай обіцяв бути поганим. Огородники5 травня висаджували цибулю на грядки, примовляючи: «Цей лук від семи недуга. Хто їсть цибулю — врятований буде від вічних мук».
Також говорили, що саме до 5 травня розкриваються бруньки у яблуні, клена, шипшини.
День 5 травня в старовину називали по-різному: Цибулі, Чащобные хороводи і т. д. Тривало ляльное час. Так, девушки5 травня водили хороводи, розважали себе самими різними іграми. Однак говорили, що і нечиста сила зараз хоче повеселитися і нашкодити людям. Так, вірили, що відьми 5 травня стелили на траву, вкриту росою, полотно та водили хороводи. Причому, ці відьми були вагітними, а тому, якщо жінка хотіла позбавитися від безпліддя, їй слід було підійти до лісовій галявині, над якою весняний пара піднімається, а потім, побачивши відьом, повністю роздягтися і непомітно стати в хоровод на полотно. Потім від полотна слід було відірвати шматок і утереться їм по поверненні додому. Це і обіцяло швидку вагітність. Однак багато хто вважав, що, якщо жінка потрапить в хоровод відьом, то ті підкинуть в її черево ведьмененка, а сама матір залишиться в підпорядкуванні у нечистої сили.
Вважалося, що відьма — це жінка, яка володіла певною магічною силою, оскільки була пов’язана з дияволом. Вона вміла наводити псування і змінювати свої обличчя. Говорили, що відьми можуть звертатися до котів, свиней, собак і ворон. Правда, все частіше їх зображували в образі прекрасних жінок, які спокушали і зачаровували чоловіків. Це робилося для того, щоб перешкодити продовженню людського роду. Відьма забирала життєву мулу рослин і людей, тим самим, збільшуючи свою потужність. Тому, якщо помічали, що корови не дояться, або дуже складно збити масло, то завжди кликали на допомогу знахарів, щоб дізнатися, що сталося. Говорили, що це можуть бути підступи відьми.
Народні прикмети на 5 травня
- Місяць у ніч на 5 травня рано сходить на небі — будуть ранні морози, а сіяти, за прикметами, краще всього ранній цибуля-сіянка
- При убуваючому Місяці 5 травня з посівами краще почекати
- Не варто йти в ліс одному у цей день, оскільки нечиста сила 5 травня диявольські хороводи водить і може за собою повести.
- Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго — погода найближчими днями буде хорошою
- Гроза в цей день буде багатий урожай
- Вранці встановилася ясна погода — прикмета до того, що можна проводити посівні роботи
- Спостерігаються заморозки — ще 40 ранкових морозів зашкодять поля