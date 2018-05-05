ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ПРИЄДНАННЯ ГРОМАД ДО МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

4 травня Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо добровільного приєднання територіальних громад до міст обласного значення (законопроект №6466).
Закон дозволяє містам обласного значення згуртувати навколо себе сусідні сільські та селищні ради і стати центром об’єднаної громади без зайвих бюрократичних процедур – в тому числі, без проведення виборів.
«Нарешті міста обласного значення можуть очолити процес створення спроможних громад. Політичні і економічні вигоди від приєднання очевидні і для міст, і для сусідніх селищ та сіл. До того ж, рішення громади приймають, як і раніше, добровільно. Вважаю, що не скористаються цим механізмом хіба що ті, хто не розуміє користі від об’єднання для розвитку території і поліпшення якості послуг мешканцям. Розраховуємо, що роз’яснювальну роботу в громадах очолить Асоціація міст України, членами якої, зокрема, є усі міста обласного значення», — прокоментував прийняття закону перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода.
У прикінцевих положеннях до закону зазначається, що в дію він вступає з 1 травня 2018 року.
Нагадаємо, нагадаємо, закон входив до переліку важливих для продовження децентралізації законопроектів і був прийнятий Верховною Радою України 3 квітня 2018 року.