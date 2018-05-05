ПОРАДИ ДЕРМАТОЛОГА ЩОДО ЗАСМАГИ: ВРАХОВУЄМО ТИП ШКІРИ

Весняне сонце за інтенсивністю випромінювання активніше, ніж літнє. Однак перша весняна засмага є запорукою однотонного золотистого кольору шкіри після літньої відпустки. Щоб навчитися засмагати «правильно» і без опіків, треба визачитися зі своїм типом шкіри.
Тип №1. Кельтський. Напівпрозора шкіра, руде волосся і безліч симпатичних веснянок. Ще з дитинства ви знаєте, що пляж для вас – табу. Але це не зовсім так! Просто підберіть відповідний сонцезахисний крем. Рівень захисту для кельтського типу SPF-фільтр 25-30 і вище. Не зменшуйте захист навіть після першого прояву засмаги, ваша шкіра, як шкіра дитини, набагато повільніше виробляє меланін. Саме SPF-фільтр допоможе клітинам виробляти більше меланіну (це він робить шкіру темнішою).
Тип №2. Скандинавський. Світлорусий колір волосся, сірий або блакитний колір очей, світла шкіра і ледь помітні веснянки, що з’являються вже з появою першого сонця. Ви знаєте, що вам личить засмага, проте досягти потрібного відтінку не так вже й просто. Рівень захисту не менший 30. Після отримання ніжної засмаги, SPF-рівень можна зменшити, але не нижче 20-го. Після того, як знизите рівень захисту, користуватися кремом можна рідше. Відмовтеся від відпочинку в екваторіальній зоні, де пряме сонячне проміння навряд чи пощадить вашу чутливу шкіру.
Тип №3. Європейський. Світла, але не прозора шкіра, каштанове волосся і очі кольору лісового горіха. Ви любите сонце, а сонце любить вас. Щоправда, і в результаті такого тандему ви теж часто відчуваєте на собі неприємні результати сонячних опіків. Рівень захисту 15-20 рівнів захисту, а через кілька прийомів сонячних ванн можна сміливо переходити на середній рівень захисту — SPF 2-15. Коли ж ваш відтінок шкіри все більше наближатиметься до кольору молочного шоколаду, пора змінити крем на олію для засмаги (SPF 2-3), а для обличчя користуйтеся знежиреним гелем.
Тип №4. Азіатський або середземноморський. Вас легко сплутати з мулатами, а колір волосся та очей, як правило, темний. Ви не боїтеся сонця і сміливо засмагаєте? Як пасивно — на пляжі, так і активно — займаючись спортом на воді та в горах. Але захист від шкідливого ультрафіолету вам потрібен не менше, ніж власникам інших типів шкіри. Рівень захисту сонцезахисних кремів (починаючи з 15) і не переборщіть з перебуванням на сонці, щоб не отримати тепловий удар.
Кілька порад для кожного. Як би вам не хотілося якнайшвидше засмагнути і яким би захистом ви не користувалися, немає сенсу перебувати на сонці довше 40-50 хвилин. Шкіра на цей момент все одно перестане виробляти меланін, а ви можете опинитися під ризиком теплового удару. Найкраще приймати сонячні ванни по 10-15 хвилин щодня, а решту часу проводити в тіні. І ще одне… У період 11 і до 16 години постарайтеся взагалі уникати прямих променів. У цей період сонце особливо агресивне, є загроза не лише отримати опіки (не залежно від типу), а й захворіти на рак шкіри. Тому, будьте обережні, а в результаті – засмаглі та красиві!