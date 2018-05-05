МОЗ ПРО ТЕ, ЯК ПРАЦЮЮТЬ “ДОСТУПНІ ЛІКИ” В УКРАЇНСЬКИХ СЕЛАХ

Міністерство охорони здоров’я продовжує звітувати про реформу галузі. Сьогодні розповідає, як реалізується програма у різних селах країни, з якими труднощами стикаються фельдшери та пацієнти і як їх вирішують.
Програма “Доступні ліки” працює вже більше року. З квітня 2017 року свої ліки отримують пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу.
Першочергова мета МОЗ — зробити “Доступні ліки” доступними для кожного. Особливо — це стосується пацієнтів, які живуть у сільській місцевості. І ми справді віримо, що фельдшери нам у цьому допоможуть.
З точки зору законодавчого регулювання — сьогодні кожен фельдшер може виписувати рецепти пацієнтам із хронічними захворюваннями і відпускати ліки у фельдшерсько-акушерському пункті, якщо у селі немає аптеки. Ці права затверджені у п.1 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360, та п. 158 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 № 929.
Відповідний лист-роз’яснення МОЗ уже надіслано керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій з проханням невідкладно провести відповідну роз’яснювальну роботу серед підпорядкованих закладів охорони здоров’я.
Ми знаємо, що фельдшери і так намагаються допомагати пацієнтам, які не мають можливості дістатися до аптеки, і самостійно їм привозять необхідні ліки. Це дуже добре. Ми закликаємо місцеву владу сприяти цій практиці та заохочувати додатковими мотиваціями, повідомляє Урядовий портал.