ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 ТРАВНЯ 05.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір — «Хронологію» Андрія Римші (перший друкований руський календар). 1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі. 1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I. 1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця. 1849 — Ф. Достоєвський арештований за справою петрашевців. 1865 — У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда. 1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнегі-хол». 1893 — у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок). 1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ». 1912 — Вийшов перший номер газети «Правда» (цей день у СРСР відзначали як День преси). 1912 — У Стокгольмі почалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня). 1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загально-українська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради 1920 — Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ. 1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви. 1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель № 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі. 1923 — Голова російської емігрантської армії барон П.Врангель заявив про підпорядкування великому князеві Миколі Миколайовичу (дядькові Миколи II). 1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні). 1944 — Югославські партизани захопили в Загребі великий арсенал зброї. 1945 — Антинімецьке повстання в Празі. 1945 — Голландія і Данія звільнені від нацистів. 1945 — Капітулювали німецькі війська в Баварії і Західній Австрії. 1949 — Почала діяти Рада Європи. 1956 — У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо. 1961 — Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос. 1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні «щоденники Гітлера», які публікувалися в журналі «Штерн», є фальшивкою. 1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест. 1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу. 1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху. 1999 — Республіка Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово. 1999 — Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:5 мая, 5 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ