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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 ТРАВНЯ

05.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір — «Хронологію» Андрія Римші (перший друкований руський календар).
  • 1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.
  • 1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I.
  • 1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
  • 1849 — Ф. Достоєвський арештований за справою петрашевців.
  • 1865 — У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
  • 1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнегі-хол».
  • 1893 — у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).
  • 1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ».
  • 1912 — Вийшов перший номер газети «Правда» (цей день у СРСР відзначали як День преси).
  • 1912 — У Стокгольмі почалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня).
  • 1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загально-українська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради
  • 1920 — Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.
  • 1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви.
  • 1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель № 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.
  • 1923 — Голова російської емігрантської армії барон П.Врангель заявив про підпорядкування великому князеві Миколі Миколайовичу (дядькові Миколи II).
  • 1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).
  • 1944 — Югославські партизани захопили в Загребі великий арсенал зброї.
  • 1945 — Антинімецьке повстання в Празі.
  • 1945 — Голландія і Данія звільнені від нацистів.
  • 1945 — Капітулювали німецькі війська в Баварії і Західній Австрії.
  • 1949 — Почала діяти Рада Європи.
  • 1956 — У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
  • 1961 — Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос.
  • 1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні «щоденники Гітлера», які публікувалися в журналі «Штерн», є фальшивкою.
  • 1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест.
  • 1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.
  • 1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.
  • 1999 — Республіка Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово.
  • 1999 — Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту
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