ІМЕНИНИ 4 ТРАВНЯ

Микола — в перекладі з грецької мови означає «переможець народів». За буквальним змістом ім’я Микола тотожне імені Никодим. У різних країнах Європи у цього імені є аналоги. У Франції — Нікола, Кола, в Угорщині — Міклош, в Німеччині — Ніколаус, в Скандинавії — Ніклас. Скорочені звернення до Миколи в Європі стали самостійними іменами — Клаус, Нільс.
Іван — походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. Під час Великої Вітчизняної війни німці саме так називали всіх українців. На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Олексій — в перекладі з давньогрецької мови означає «захисник», «оберігає». У українській народі вживалися й інші форми цього імені: Алексій, Лексей, Ляксей, Олексей, Олекса, Алекса, Алесь, Олесь, Лесь. Ім’я Алекса також є самостійним ім’ям. У імені Олексій існує рідко вживається жіноча форма імені — Олексин, яка була запозичення з французької мови. В сучасний час стало вживатися інше жіноче ім’я, утворене від імені Олексій, — Алексія.