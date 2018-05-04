Зазвичай православної церкви 4 травня вшановували пам’ять святого Прокла. У народі вірили, що він допомагає захиститися від злої сили. Старійшини села часто проводили у цей період велика кількість обрядів. Так, вони 4 травня виходили за околицю і починали викрикувати прокльони на адресу нечистої сили, повернувшись обличчям на західну сторону. Було поширене вірування про те, що в ніч на 4 травня відьми робили траву отруйною, а тому, слід зробити все, щоб вигнати їх з полів і городів. У старовину день 4 травня називали по-різному: Федір-ляльник, Федір, Прокул, Ляльник. Намагалися 4 травня не працювати, а приділяти увагу саме різноманітним обрядами, бо вважалося, що відьми можуть нашкодити худобі і знищити її. А адже саме від домашніх тварин безпосередньо залежала життя людини в старовину. Чому старійшини 4 травня зверталися на Захід при проведенні обрядів- Вся справа в тому, що православна церква пов’язувала західну сторону з темними силами, адже Схід, згідно з переказами, є місцем перебування Бога. До речі, вхід в церкву саме з цієї причини орієнтований на східну сторону як символ воцерковленої людини, що йде назустріч світлу.
Була поширена традиція 4 травня водити хороводи навколо яблуні, і робили це молоді дівчата. Говорили, що вони плекали (лялили — стар.) хорошу погоду. Тому, 4 травня і прозвали Ляльником.
Народні прикмети на 4 травня
- Черемшина в цей день почала цвісти — чекай дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з’явиться колір, тим сильніше буде спека.
- Квіток на черемухе з’явилося дуже багато — чекай літніх дощів
- Береза опушается раніше встановленого терміну — прикмета до того, що літо буде сухим. Якщо ж аналогічне явище помітно на клені — влітку, навпаки, буде багато опадів
- Дощ 4 травня йде з високих хмар — земля просочиться вологою добре
- Перший грім звучить сильно і гулко — чекай багатого врожаю хліба
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно — буде негода
- Навесні мураха ситий і чистий — прикмета, передвіщає, що урожай пшениці буде багатим